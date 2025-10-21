Трамп выступил с угрозой в отношении ХАМАС

«Они выразили готовность по моему запросу войти в Газу с крупными силами и “разобраться с ХАМАС”, если оно продолжит вести себя плохо», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.
При этом Трамп призвал эти страны «не торопиться» и сохранять надежду на выполнение соглашения, дав движению шанс «поступить правильно». В противном случае, по его словам, «конец ХАМАС будет быстрым, яростным и беспощадным». Он также поблагодарил других союзников, включая Индонезию, за поддержку усилий США.
«Любовь и единство, которые сегодня проявляются на Ближнем Востоке, не наблюдались тысячу лет», — подчеркнул он.