В Татарстане утвердили порядок признания предприятий семейными

Семейным бизнесом будет считаться компания, если более половины долей или голосующих акций принадлежат членам одной семьи, а руководителем является один из них. Также к этой категории отнесут кооперативы и фермерские хозяйства, где не менее 50% участников являются родственниками, а также индивидуальных предпринимателей, у которых половина работников — члены семьи, трудоустроенные по основному месту работы.