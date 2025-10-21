Влах рассказала, как власти Молдавии контролируют оппозиционных депутатов

КИШИНЕВ, 21 окт — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» с помощью шантажа контролирует многих депутатов от оппозиции, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах, не уточнив, кого именно из парламентариев она имеет ввиду.
В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия «Действие и солидарность» получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26 мандатов, блок «Альтернатива» — 8, «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мест.
«В новом парламенте ПДС контролирует до 83 депутатов. Формально по спискам ПДС прошли 55 депутатов. Остальные — это “консервы”, которые прошли под видом оппозиции, это те, кто на словах против власти, а на деле давно у нее на поводке. Кого-то держат шантажом и уголовными делами, кого-то — тайными обещаниями», — сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
По ее словам, некоторые оппозиционеры даже не подозревают, что их лидеры договорились с властью и лишь изображают на публику борьбу с властным режимом. «Некоторые из оппозиционных депутатов даже и не догадываются, что ими играют, их лидеры в одной связке с властью, сидят за одним столом и решают, как красиво обмануть народ. Но рано или поздно эти депутаты поймут, что их цинично использовали», — подчеркнула она.
Четыре оппозиционные партии — Соцпартия, Компартия, партия «Будущее Молдовы» и партия «Сердце Молдовы» в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии «Сердце Молдовы» на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.