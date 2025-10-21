Влах рассказала, как власти Молдавии контролируют оппозиционных депутатов

По ее словам, некоторые оппозиционеры даже не подозревают, что их лидеры договорились с властью и лишь изображают на публику борьбу с властным режимом. «Некоторые из оппозиционных депутатов даже и не догадываются, что ими играют, их лидеры в одной связке с властью, сидят за одним столом и решают, как красиво обмануть народ. Но рано или поздно эти депутаты поймут, что их цинично использовали», — подчеркнула она.