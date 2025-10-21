ХАМАС передаст Израилю еще два тела заложников

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников МККК израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.