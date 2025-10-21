В Самарской области улучшают условия для доступной медицинской помощи

«По решению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева проводится планомерная работа по повышению доступности медицинской помощи для жителей пос. Рощинский. Так, в марте текущего года был открыт пост “скорой помощи”, а в конце года порядка 10 тысяч пациентов будут получать помощь в современных условиях. Это станет важным шагом в обеспечении доступности и качества медицинских услуг для жителей поселка и ближайших территорий», — подчеркнул руководитель ведомства.