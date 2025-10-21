Кто может уволиться и получать спецвыплату до самой пенсии в Казахстане

Кто получает спецвыплаты?
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 октября 2025 года ССВ назначена 5387 гражданам, а всего за ней обратились 5468 человек. Выплаты осуществляются из двух источников финансирования:
— Из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд, ЕНПФ): обратились 436 человек, назначено 431 получателю.
— Из четырёх источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и компания по страхованию жизни): обратились 5032 человека, назначено 4956 получателям.
Кроме того, 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, а 75 человек не ответили на СМС-уведомление. Шести обратившимся отказано в назначении ССВ из-за несоответствия обязательным условиям.
Условия для получения ССВ.
С 1 января 2024 года в Казахстане действует мера поддержки для работников, длительное время занятых во вредных условиях труда. Для получения ССВ необходимо:
— Достигнуть возраста 55 лет.
— Иметь не менее 7 лет профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ.
— Прекратить работу во вредных условиях труда.
При этом работники могут:
— Перейти на лёгкую работу, получая одновременно зарплату и ССВ.
— Полностью завершить трудовую деятельность, получая выплату ежемесячно до достижения пенсионного возраста.
Региональная статистика.
Наибольшее число обращений за ССВ зарегистрировано в регионах с высокой концентрацией промышленных предприятий:
— Карагандинская область: 66 человек (2 источника), 720 человек (4 источника).
— Павлодарская область: 27 человек (2 источника), 671 человек (4 источника).
— Восточно-Казахстанская область: 39 человек (2 источника), 398 человек (4 источника).
Как работает система?
Согласно Социальному кодексу, работодатели обязаны перечислять обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, занятых во вредных условиях. Перечень таких профессий включает более 2,3 тысячи позиций в 17 отраслях экономики, таких как металлургия, химическое производство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность. Эти взносы формируют основу для выплат ССВ.
Новая мера поддержки граждан.
Специальная социальная выплата стала важным инструментом поддержки для казахстанцев, десятилетиями трудившихся в сложных и опасных условиях. Она позволяет раньше выйти на заслуженный отдых или сменить профессию, сохранив финансовую стабильность и социальную защиту. Эта мера демонстрирует стремление государства заботиться о здоровье и благополучии своих граждан.
Для оформления ССВ граждане могут обратиться в органы социальной защиты или ЕНПФ. Дополнительную информацию можно получить на официальных сайтах ведомств.
