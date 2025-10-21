CBS: принц Саудовской Аравии впервые за семь лет посетит Вашингтон

Мухаммед бин Салман последний раз приезжал в Белый дом семь лет назад. После этого главы двух стран виделись в мае этого года во время четырехдневной поездки американского президента по Ближнему Востоку. На грядущей ноябрьской встрече главными темами для обсуждения, скорее всего, станут обмен военной информацией и данными разведки между Саудовской Аравией и США, пишет CBS.