CBS: принц Саудовской Аравии впервые за семь лет посетит Вашингтон

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приедет в Вашингтон 18 ноября, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет CBS со ссылкой на источники. По их словам, Саудовская Аравия хочет заключить с США оборонный пакт.

Источник: Reuters

Мухаммед бин Салман последний раз приезжал в Белый дом семь лет назад. После этого главы двух стран виделись в мае этого года во время четырехдневной поездки американского президента по Ближнему Востоку. На грядущей ноябрьской встрече главными темами для обсуждения, скорее всего, станут обмен военной информацией и данными разведки между Саудовской Аравией и США, пишет CBS.

17 октября газета The Financial Times писала со ссылкой на источники, что две страны обсуждают оборонное соглашение. Оно будет включать «усиление сотрудничества в военной сфере и в области разведданных».

