Telegraph: во Франции выдвинули Путину условие для посещения ЕС

В попытке навязать условия переговоров между президентом России и Дональдом Трампом в Венгрии глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что их встреча должна быть разрешена только в том случае, если она приведет к гарантированному перемирию с Украиной, пишет британская газета The Telegraph.