Telegraph: во Франции выдвинули Путину условие для посещения ЕС

В попытке навязать условия переговоров между президентом России и Дональдом Трампом в Венгрии глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что их встреча должна быть разрешена только в том случае, если она приведет к гарантированному перемирию с Украиной, пишет британская газета The Telegraph.
Присутствие Владимира Путина на территории Европейского союза имеет смысл только в том случае, если оно приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня.
Вмешательство Барро, как считает издание, может спровоцировать дальнейшие дискуссии о том, следует ли разрешить Путину посетить территорию Евросоюза. The Telegraph предполагает, что российскому лидеру придется совершить восьмичасовой перелет над Турцией, Средиземным и Адриатическим морями, прежде чем его борт приземлится в Будапеште.
Ранее Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Будапешт. Глава польского МИД Радослав Сикорский дал понять, что самолет российского президента может быть принудительно посажен в случае пролета над территорией Польши. Министра иностранных дел России Сергей Лавров на это ответил, что угрозы Польши в отношении борта российского президента свидетельствуют о готовности Варшавы совершать теракты.