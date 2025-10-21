Ричмонд
Telegraph: во Франции выдвинули Путину условие для посещения ЕС

Франция считает, что президенту РФ Владимиру Путину следует разрешить въезд в Европейский союз только в том случае, если он согласится на безоговорочное прекращение огня на Украине.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В попытке навязать условия переговоров между президентом России и Дональдом Трампом в Венгрии глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что их встреча должна быть разрешена только в том случае, если она приведет к гарантированному перемирию с Украиной, пишет британская газета The Telegraph.

Присутствие Владимира Путина на территории Европейского союза имеет смысл только в том случае, если оно приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня.

Жан-Ноэль Барро
глава МИД Франции

Вмешательство Барро, как считает издание, может спровоцировать дальнейшие дискуссии о том, следует ли разрешить Путину посетить территорию Евросоюза. The Telegraph предполагает, что российскому лидеру придется совершить восьмичасовой перелет над Турцией, Средиземным и Адриатическим морями, прежде чем его борт приземлится в Будапеште.

Ранее Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Будапешт. Глава польского МИД Радослав Сикорский дал понять, что самолет российского президента может быть принудительно посажен в случае пролета над территорией Польши. Министра иностранных дел России Сергей Лавров на это ответил, что угрозы Польши в отношении борта российского президента свидетельствуют о готовности Варшавы совершать теракты.

