Молдова — в числе стран с самыми низкими зарплатами в Восточной Европе: Зато по росту цен и тарифов мы впереди планеты всей

Республика Молдова занимает 67 место из 127 по величине средней зарплаты, говорят данные рейтинга Numbeo за 2025 год.
Средняя чистая зарплата в Молдове — $728,8 в месяц. Это в 1,5 раза меньше, чем в соседней Румынии, и на 40% ниже, чем в Болгарии.
Лидеры рейтинга — Швейцария, Люксембург и Исландия, где средний заработок достигает $7 560.
Эксперты отмечают: Молдова по-прежнему отстаёт от ЕС по уровню доходов.
Вот в чем мы лидеры, так это в росте цен на продукты первой необходимости и тарифов на энергоресурсы, которые съедают все доходы населения.
Средняя чистая зарплата в Молдове — $728,8 в месяц — как температура по палате. Многие люди получают гораздо ниже средней. Про пенсионеров умолчим — там катастрофа.
Так что пока, благодаря ПАС европейские у нас только цены.