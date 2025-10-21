Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова — в числе стран с самыми низкими зарплатами в Восточной Европе: Зато по росту цен и тарифов мы впереди планеты всей

По уровню зарплат Молдове далеко даже до беднейших стран ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Республика Молдова занимает 67 место из 127 по величине средней зарплаты, говорят данные рейтинга Numbeo за 2025 год.

Средняя чистая зарплата в Молдове — $728,8 в месяц. Это в 1,5 раза меньше, чем в соседней Румынии, и на 40% ниже, чем в Болгарии.

Лидеры рейтинга — Швейцария, Люксембург и Исландия, где средний заработок достигает $7 560.

Эксперты отмечают: Молдова по-прежнему отстаёт от ЕС по уровню доходов.

Вот в чем мы лидеры, так это в росте цен на продукты первой необходимости и тарифов на энергоресурсы, которые съедают все доходы населения.

Средняя чистая зарплата в Молдове — $728,8 в месяц — как температура по палате. Многие люди получают гораздо ниже средней. Про пенсионеров умолчим — там катастрофа.

Так что пока, благодаря ПАС европейские у нас только цены.