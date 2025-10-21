Ричмонд
Лукашенко подписал указ о маркировке ювелирных изделий

Введение маркировки призвано защитить белорусских потребителей от недобросовестных продавцов.

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым в республике вводится маркировка ювелирных изделий, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что обязательная маркировка будет производиться для обеспечения законности их оборота и начнет применяться в стране с 1 января следующего года.

Согласно документу, маркироваться ювелирка будет:

  • при изготовлении (кроме индивидуальных заказов).
  • ввозе на территорию Беларуси для реализации.
  • вывозе в государства, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации.

Указом установлен перечень ювелирных изделий, которые можно не маркировать, а также способы нанесения средств идентификации.

Сообщается, что таким образом в Беларуси начнут применяться новые подходы к регулированию обращения ювелирных изделий, а также к контролю законности их оборота от изготовления до продажи. Принятые меры призваны защитить белорусских потребителей от недобросовестных продавцов.

