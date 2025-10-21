Лукашенко обратится к белорусам и парламенту в декабре 2025 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусам и парламенту во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске 18 и 19 декабря. Подробности Sputnik.by рассказал начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич.
Мицкевич отметил, говоря про повестку дня, что есть определенные вопросы, предусмотренные Конституцией и законом.
— Это обращение главы государства с посланием, это утверждение программы социально-экономического развития на 2026−2030 годы, ну и текущие вопросы кадровые, изменение состава президиума и кадровые вопросы Верховного, Конституционного суда, — акцентировал внимание начальник секретариата Всебелорусского народного собрания.
По словам Валерия Мицкевича, 21 октября, во вторник, в Минске организационный комитет ВНС обсудил проведение заседания в декабре. Он сообщил, что уже составляет график мероприятий по подготовке. Вместе с тем глава секретариата заявил, что во время заседания оргкомитета была определенная дискуссия. В итоге, уточнил он, по всем вопросам были приняты решения.
Ранее премьер-министр Александр Турчин назвал один из основных вопросов на ВНС в декабре 2025 года.
Кроме того, председатель ЦИК Игорь Карпенко сказал, что примут на ВНС в декабре 2025.
Тем временем депутат Олег Гайдукевич рассказал, как на интервальном голодании похудел на 20 кило за 4,5 месяца: «На завтрак и обед ел все, что хотел. После 14 часов не ел совсем».