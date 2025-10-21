Лукашенко обратится к белорусам и парламенту в декабре 2025 года

По словам Валерия Мицкевича, 21 октября, во вторник, в Минске организационный комитет ВНС обсудил проведение заседания в декабре. Он сообщил, что уже составляет график мероприятий по подготовке. Вместе с тем глава секретариата заявил, что во время заседания оргкомитета была определенная дискуссия. В итоге, уточнил он, по всем вопросам были приняты решения.