СМИ: Катар обвиняет Израиль в «непрерывном нарушении» режима прекращения огня в Газе

Эмир Катара, который является ключевым посредником в урегулировании конфликта в Газе, обвинил Израиль в нарушении 11-дневного перемирия после серии смертоносных ударов по позициям ХАМАС, сообщает телеканал Al Arabiya. Об этом шейх Тамим заявил на открытии заседания Совета шуры (консультативное собрание Катара).
Мы вновь заявляем о нашем осуждении всех нарушений и действий Израиля в Палестине, в частности превращения сектора Газа в район, непригодный для жизни людей, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвастался, что в ответ на действия представителей ХАМАС в Рафахе в минувшие выходные Израиль выпустил по Газе «153 тонны бомб».