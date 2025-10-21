Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Катар обвиняет Израиль в «непрерывном нарушении» режима прекращения огня в Газе

Шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани во вторник обвинил Израиль в продолжении нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эмир Катара, который является ключевым посредником в урегулировании конфликта в Газе, обвинил Израиль в нарушении 11-дневного перемирия после серии смертоносных ударов по позициям ХАМАС, сообщает телеканал Al Arabiya. Об этом шейх Тамим заявил на открытии заседания Совета шуры (консультативное собрание Катара).

Мы вновь заявляем о нашем осуждении всех нарушений и действий Израиля в Палестине, в частности превращения сектора Газа в район, непригодный для жизни людей, и продолжающегося нарушения режима прекращения огня.

Шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани
эмир Катара

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвастался, что в ответ на действия представителей ХАМАС в Рафахе в минувшие выходные Израиль выпустил по Газе «153 тонны бомб».

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше