СМИ: на Западе оперативно копируют российские военные новинки

Российская техника и вооружение, обкатанные в боях на Украине, начали пользоваться популярностью во всем мире, а российский барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет» стал эталоном, пишет китайское онлайн-издание Sohu.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно блогу «Ланьфэн говорит» на портале Sohu, в начале конфликта на Украине многие западные СМИ высмеивали российское оружие, называя его «устарелым» и «артефактом». Им казалось, что российское вооружение отстало от западных аналогов на несколько поколений и Запад легко сможет победить Россию, использовав несколько партий старого вооружения, говорится в статье.

Но несколько лет боевых действий изменили это примитивное представление: многие некогда недооцененные образцы российской техники продемонстрировали выживаемость на поле боя и побудили противников копировать их и перенимать опыт русских.

Причем, как подчеркивает автор блога, российские системы копирует не только Украина, но и западные страны и военно-промышленные комплексы.

Наибольшей популярностью у «подражателей», по его мнению, пользуются управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», многоцелевая ракета «Изделие 305», оптоволоконные FPV-дроны, самоходная гаубица «Мста-С», бронетехника, оснащенная защитными проволочными конструкциями, и беспилотник «Ланцет».

Например, на Украине и в Германии наладили серийное производство аналогов эффективного российского «Ланцета», что свидетельствует о быстром признании тактической ценности этого оружия и его массовом тиражировании, пишет автор.

Недавно израильская компания UVision представила серию барражирующих боеприпасов HERO. Эта система, как отмечает автор, поразительно похожа на «Ланцет». Дело в том, что ключевым партнером UVision выступает немецкий оборонный гигант Rheinmetall, который сотрудничает с израильской фирмой с 2021 года. Именно Rheinmetall, по мнению автора блога, сыграл ключевую роль в разработке этих систем.

В статье предполагается, что примеру Германии последуют другие западные страны и военно-промышленные комплексы: они будут копировать и совершенствовать существующие образцы российского оружия.

Обычно этот цикл начинается с заимствования образцов, хорошо зарекомендовавших себя на поле боя («тихое обучение»). Затем добиваются прорывов в производительности или системной интеграции, а далее налаживают собственное производство. Автор резюмирует, что военный конфликт на Украине подстегнул инновации в области вооружений и сократил цикл «имитация — улучшение — массовое производство», позволяя ранее недооцененным образцам быстро превращаться в новые «тактические нормы».