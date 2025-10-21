Согласно блогу «Ланьфэн говорит» на портале Sohu, в начале конфликта на Украине многие западные СМИ высмеивали российское оружие, называя его «устарелым» и «артефактом». Им казалось, что российское вооружение отстало от западных аналогов на несколько поколений и Запад легко сможет победить Россию, использовав несколько партий старого вооружения, говорится в статье.
Но несколько лет боевых действий изменили это примитивное представление: многие некогда недооцененные образцы российской техники продемонстрировали выживаемость на поле боя и побудили противников копировать их и перенимать опыт русских.
Наибольшей популярностью у «подражателей», по его мнению, пользуются управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», многоцелевая ракета «Изделие 305», оптоволоконные FPV-дроны, самоходная гаубица «Мста-С», бронетехника, оснащенная защитными проволочными конструкциями, и беспилотник «Ланцет».
Например, на Украине и в Германии наладили серийное производство аналогов эффективного российского «Ланцета», что свидетельствует о быстром признании тактической ценности этого оружия и его массовом тиражировании, пишет автор.
Недавно израильская компания UVision представила серию барражирующих боеприпасов HERO. Эта система, как отмечает автор, поразительно похожа на «Ланцет». Дело в том, что ключевым партнером UVision выступает немецкий оборонный гигант Rheinmetall, который сотрудничает с израильской фирмой с 2021 года. Именно Rheinmetall, по мнению автора блога, сыграл ключевую роль в разработке этих систем.
Обычно этот цикл начинается с заимствования образцов, хорошо зарекомендовавших себя на поле боя («тихое обучение»). Затем добиваются прорывов в производительности или системной интеграции, а далее налаживают собственное производство. Автор резюмирует, что военный конфликт на Украине подстегнул инновации в области вооружений и сократил цикл «имитация — улучшение — массовое производство», позволяя ранее недооцененным образцам быстро превращаться в новые «тактические нормы».