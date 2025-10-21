СМИ: на Западе оперативно копируют российские военные новинки

Недавно израильская компания UVision представила серию барражирующих боеприпасов HERO. Эта система, как отмечает автор, поразительно похожа на «Ланцет». Дело в том, что ключевым партнером UVision выступает немецкий оборонный гигант Rheinmetall, который сотрудничает с израильской фирмой с 2021 года. Именно Rheinmetall, по мнению автора блога, сыграл ключевую роль в разработке этих систем.