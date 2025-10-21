Reuters сообщил, что встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой

По словам собеседников агентства, перенос встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, является признаком того, что, американцы, возможно, не захотят проводить саммит, если Москва не пойдет на уступки. «Я думаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет», — сказал источник.