Партия власти выдвигает в парламент Молдовы только богатых кандидатов, которым чужды беды народа: Депутат ПАС Марчел Спатарь похвастался своими доходами

Спатарь объяснил, что до сих пор зарабатывал экспертизой и консультациями и «для меня лично доходы от консультаций несравнимы с зарплатой депутата» и «я собрал капитал, подушку безопасности, если хотите, позволяющую определенный комфорт, я не нахожусь в тяжёлой финансовой ситуации, ситуация нормальна, есть резервы, мы платим по счетам».