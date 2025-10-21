Ричмонд
Партия власти выдвигает в парламент Молдовы только богатых кандидатов, которым чужды беды народа: Депутат ПАС Марчел Спатарь похвастался своими доходами

Экс-министр социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь заявил, что может себе позволить заняться политикой и быть депутатом парламента [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Поскольку у нас есть финансовый комфорт», экс-министр социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь может себе позволить заняться политикой и быть депутатом парламента.

Так он ответил на вопрос, что, избравшись депутатом по спискам партии Майи Санду, значительно потеряет в доходах.

Спатарь объяснил, что до сих пор зарабатывал экспертизой и консультациями и «для меня лично доходы от консультаций несравнимы с зарплатой депутата» и «я собрал капитал, подушку безопасности, если хотите, позволяющую определенный комфорт, я не нахожусь в тяжёлой финансовой ситуации, ситуация нормальна, есть резервы, мы платим по счетам».

Парламентарий также рассчитывает на доходы супруги и уверен, что его «неподкупность» в политике гарантируется именно его предыдущими высокими заработками.

Доходы экс-министра. Фото: соцсети.

