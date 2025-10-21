Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа состоится не скоро

О том, что встреча Путин и Трампа оказалась под угрозой, ранее сообщило агентство Reuters. Источники издания связали это в том числе с позицией Москвы, которая выступает против немедленного прекращения огня. «Американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет», — сказал собеседник агентства.