Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа состоится не скоро

«В ближайшем будущем встреча президента Трампа с президентом Путиным не планируется», — цитирует его СBS.
16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, темой которого стало урегулирование на Украине. По итогам беседы лидеры договорились встретиться в ближайшие две недели, но точная дата саммита не называлась. Местом проведения был выбран Будапешт.
О том, что встреча Путин и Трампа оказалась под угрозой, ранее сообщило агентство Reuters. Источники издания связали это в том числе с позицией Москвы, которая выступает против немедленного прекращения огня. «Американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет», — сказал собеседник агентства.