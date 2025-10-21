Ричмонд
Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа состоится не скоро

Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

Источник: РБК

«В ближайшем будущем встреча президента Трампа с президентом Путиным не планируется», — цитирует его СBS.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, темой которого стало урегулирование на Украине. По итогам беседы лидеры договорились встретиться в ближайшие две недели, но точная дата саммита не называлась. Местом проведения был выбран Будапешт.

О том, что встреча Путин и Трампа оказалась под угрозой, ранее сообщило агентство Reuters. Источники издания связали это в том числе с позицией Москвы, которая выступает против немедленного прекращения огня. «Американцам стало очевидно, что в Будапеште с Трампом сделки не будет», — сказал собеседник агентства.

