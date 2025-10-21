Второй военный радар, купленный Молдовой, запустят в первом полугодии 2026 года.
Об этом заявил глава Минобороны Анатолие Носатый.
Долгожданная новость. Истосковалась у народа душенька без второго радара.
Только представьте: даже один радар абсолютно бесполезен был, а с двумя — в два раза бесполезнее будет, уточняет rusputnikmd_2.
Только ради этого достижения, Носатого надо оставить министром обороны.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».
Валериу Реницэ, пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина, прокомментировал для «КП» намерение Санду судиться с телеведущим из-за критики в свой адрес (далее…).
Эволюция по Тэнасе: Евроинтеграция в Молдове — это для умных, сомнения для остальных.
Эксперты в гонке за баллами по лизоблюдству создают не только культ личности Майи Санду, но даже культ партии PAS (далее…).
В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.
Похоже, осень решила подарить жителям Молдовы несколько тёплых дней (далее…).