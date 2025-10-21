Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС запретить закупки газа из РФ

20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа, который начнет действовать с 1 января 2028 года. Это решение охватывает как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. Предполагается, что заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные соглашения должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а долгосрочные могут действовать до 1 января 2028 года.