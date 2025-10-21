Парламентарий: Беларусь через гуманитарную помощь проявляет ответственное участие в решении глобальных проблем

Накануне в ходе Ассамблеи Межпарламентского союза Сергей Рачков выступил на панельной дискуссии «Усиление парламентского контроля за расходами на оборону». Он подчеркнул, что Беларусь инвестирует в дипломатию, но не в вооружения. И напомнил, что в ходе состоявшихся в Минске в 2023 и 2024 годах двух международных конференций Беларусь запустила процесс всестороннего обсуждения перспектив построения архитектуры евразийской безопасности.