Парламентарий: Беларусь через гуманитарную помощь проявляет ответственное участие в решении глобальных проблем

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь через гуманитарную помощь проявляет ответственное участие в решении глобальных проблем. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков на общих дебатах в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в Палате представителей.
По его словам, предложенная для рассмотрения тема имеет особую актуальность. Являясь одним из государств — основателей ООН и участников Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, Республика Беларусь подчеркивает особую роль международного гуманитарного права в наборе факторов, которые сформировали современную систему международного мира и безопасности.
Беларусь обеспечивает добросовестное выполнение гуманитарных норм, принимает активное участие в гуманитарной деятельности, в работе международных конференций Красного Креста и Красного Полумесяца, а также в рассмотрении вопросов укрепления и распространения знаний о международном гуманитарном праве.
Особое внимание вопросам гуманитарной деятельности уделяет Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Парламентарий напомнил, что для реализации международно-правовых обязательств в области гуманитарного права при правительстве Беларуси создана Комиссия по имплементации международного гуманитарного права в национальное законодательство. Большое содействие государству в осуществлении гуманитарной деятельности оказывает республиканское общественное объединение БКК, работа которого направлена в том числе на организацию помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных и кризисных ситуаций.
Белорусская сторона рассчитывает на скорейшее восстановление полноценного статуса Белорусского общества Красного Креста в рамках Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, членство которого было приостановлено политизированным решением, указал Сергей Рачков.
Депутат отметил, что в Беларуси выстроена максимально эффективная система для оказания гуманитарной помощи пострадавшим государствам, порядок принятия решений о ее направлении определен указом.
Он проинформировал, что с 1999 года по инициативе белорусского государства помощь была оказана 34 странам. Она носит разный характер — от отправки спасателей до поставок гуманитарных грузов и финансовой поддержки. Белорусские специалисты зарекомендовали себя как одни из самых подготовленных в международных миссиях.
«Деятельность Беларуси по оказанию гуманитарной помощи — это не просто жест доброй воли, а проявление ответственного участия в решении глобальных проблем. Она демонстрирует активную роль страны на международной арене, способствует укреплению взаимопонимания и доверительных отношений между государствами. Гуманитарная помощь является важным инструментом белорусской внешней политики и наглядным примером приверженности белорусского государства идеалам милосердия и сострадания», — резюмировал парламентарий.
Накануне в ходе Ассамблеи Межпарламентского союза Сергей Рачков выступил на панельной дискуссии «Усиление парламентского контроля за расходами на оборону». Он подчеркнул, что Беларусь инвестирует в дипломатию, но не в вооружения. И напомнил, что в ходе состоявшихся в Минске в 2023 и 2024 годах двух международных конференций Беларусь запустила процесс всестороннего обсуждения перспектив построения архитектуры евразийской безопасности.
«Президент Республики Беларусь выступил за создание общего пространства доверия и сотрудничества, за объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома. Практическим результатом конференции по евразийской безопасности 2024 года стало совместное видение “Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке”, — отметил парламентарий.
Он добавил, что обсуждение дальнейших шагов по разработке Хартии многополярности и многообразия в XXI веке продолжится на третьей конференции по евразийской безопасности 28 и 29 октября 2025 года в Минске, где состоятся серьезные дискуссии по широкому кругу вопросов. -0-