Алла Немеренко подвела итоги четырех лет на посту главы Минздрава

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Действующий министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко подвела итоги работы ведомства за четыре года, отметив, что в новом кабинете министров ее не будет.
В пресс-конференции участвовал весь коллектив министерства, а также представители системы здравоохранения.
В Минздраве отметили, что за четыре года мандата руководству удалось «изменить вектор развития системы, пострадавшей от многочисленных кризисов, превратив ее в более эффективную, прозрачную и ориентированную на пациента сферу».
В качестве главного достижения ведомство назвало «беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру медицинских учреждений, более 4 миллиардов леев». На эти средства Минздрав осуществил передачу районных больниц в свое подчинение, осуществил инвестиции в размере 1,4 миллиарда леев в районные больницы, провел реконструкцию родильных домов, медицинских центров, подстанций скорой помощи, больничных отделений и центров общественного здравоохранения.
Также в числе успехов министерства Немеренко перечислила создание в Молдове 13 инсультных центров, расширение услуг химиотерапии в районах, открытие 123 аптек в селах, приобретение 209 новых машин скорой помощи.
Впечатляющими министр назвала результаты в области снижения материнской смертности: с 59,4 смертей на 100 000 живорождений в 2022 году до 9,8 в 2024 году. По словам министра, это самый низкий показатель за всю историю Республики Молдова.
В плюсы Минздрав занес себе рост бюджета медстраха на возмещаемые лекарства — на 81%, с 643 миллионов леев в 2021 году до 1,165 миллиарда леев в минувшем году, внедрение системы электронного рецепта, а также присоединение Республики Молдова к Глобальной платформе по лекарственным средствам для лечения детской онкологии, что предусматривает бесплатный доступ к лечению детей, больных онкологией.
Похвастался Минздрав увеличением зарплаты в отрасли, которую провели дважды: в 2022 и 2023 годах, на 10% и 15%, плюс дополнительное повышение в 2025 году. Разумеется, не было сказано ничего о тридцатипроцентной инфляции, которая отмечалась в этот период.
На вопросы журналистов о том, продолжит ли Немеренко работу в правительстве, она ответила, что, скорее всего, нет. На следующий день на своей странице в соцсети она написала, что «не видит себя в списке нового кабмина».