Алла Немеренко подвела итоги четырех лет на посту главы Минздрава

В плюсы Минздрав занес себе рост бюджета медстраха на возмещаемые лекарства — на 81%, с 643 миллионов леев в 2021 году до 1,165 миллиарда леев в минувшем году, внедрение системы электронного рецепта, а также присоединение Республики Молдова к Глобальной платформе по лекарственным средствам для лечения детской онкологии, что предусматривает бесплатный доступ к лечению детей, больных онкологией.