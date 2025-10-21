Первый замглавы Минпромторга Осьмаков освобожден от должности

Василий Осьмаков работает в государственных органах с 2004 года, начиная с Министерства промышленности и энергетики, затем продолжая службу в Минпромторге. В 2016 году он был назначен заместителем министра промышленности и торговли, а в 2021 году — первым заместителем министра.