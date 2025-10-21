Первый замглавы Минпромторга Осьмаков освобожден от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Василия Осьмакова от должности первого заместителя министра промышленности и торговли. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
«Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении. Документ был утвержден 15 октября.
Василий Осьмаков работает в государственных органах с 2004 года, начиная с Министерства промышленности и энергетики, затем продолжая службу в Минпромторге. В 2016 году он был назначен заместителем министра промышленности и торговли, а в 2021 году — первым заместителем министра.
Ранее KP.RU писал, что лидер России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Козака с поста заместителя руководителя Администрации президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Козак освобожден от должности по собственному желанию.