Первый замглавы Минпромторга Осьмаков освобожден от должности

Василий Осьмаков покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Василия Осьмакова от должности первого заместителя министра промышленности и торговли. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

«Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении. Документ был утвержден 15 октября.

Василий Осьмаков работает в государственных органах с 2004 года, начиная с Министерства промышленности и энергетики, затем продолжая службу в Минпромторге. В 2016 году он был назначен заместителем министра промышленности и торговли, а в 2021 году — первым заместителем министра.

Ранее KP.RU писал, что лидер России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Козака с поста заместителя руководителя Администрации президента. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Козак освобожден от должности по собственному желанию.

