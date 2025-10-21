Эти детские игрушки запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

Помимо этого, в Беларуси запретили продавать игрушку «Бластер» с маркировкой «Играем вместе» (артикул В2058018R-R). Установлено, что товар не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю «эквивалентный уровень звука». При проверке товара показатель составил 76 дБА, в то время как нормой является не более 65 дБА.