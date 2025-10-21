Эти детские игрушки запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

Ряд детских игрушек запретили продавать в Беларуси, следует из реестра опасной продукции.
Так, под запрет реализации попала детская настольная игра «Ферма» с маркировкой Viga (артикул 59027). Специалисты установили, что товар не соответствует требованиям по санитарно-химическому показателю «уровень миграции формальдегида в воздушную среду». В ходе проверки показатель составил 0,0076 мг/м куб. при норме не более 0,003 мг/м куб.
Помимо этого, в Беларуси запретили продавать игрушку «Бластер» с маркировкой «Играем вместе» (артикул В2058018R-R). Установлено, что товар не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по показателю «эквивалентный уровень звука». При проверке товара показатель составил 76 дБА, в то время как нормой является не более 65 дБА.
В реестр опасной продукции попал пазл «Синий трактор» с маркировкой «Умные игры» (артикул 4680107974761). Среди нарушений — превышение уровня миграции формальдегида в воздушную среду. При норме не более 0,003 мг/м куб. показатель для пазла составил 0,0037 мг/м куб.