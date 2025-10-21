Большие выходные, изменения в работе транспорта. Что важно знать белорусам

Помимо этого, нерабочим днем является 25 декабря (Рождество Христово), которое выпадает в нынешнем году на четверг. При этом рабочий день 26 декабря (пятница) переносится на 20 декабря (суббота), в связи с чем днями отдыха будут 25 (четверг), 26 (пятница), 27 (суббота) и 28 (воскресенье). Таким образом, в декабре белорусы будут отдыхать четыре дня кряду.