Большие выходные, изменения в работе транспорта. Что важно знать белорусам

Рассказываем о длинных выходных, которые ждут белорусов в ноябре и декабре, а также об изменениях в работе общественного транспорта в Минске 25 октября.
Большие выходные.
В ноябре белорусов ждет сразу три выходных дня подряд, сообщили в Минтруда.
Так, День Октябрьской революции, 7 ноября, который является нерабочим, в 2025 году выпадает на пятницу. Таким образом, белорусы будут отдыхать с 7 по 9 ноября.
Помимо этого, нерабочим днем является 25 декабря (Рождество Христово), которое выпадает в нынешнем году на четверг. При этом рабочий день 26 декабря (пятница) переносится на 20 декабря (суббота), в связи с чем днями отдыха будут 25 (четверг), 26 (пятница), 27 (суббота) и 28 (воскресенье). Таким образом, в декабре белорусы будут отдыхать четыре дня кряду.
Изменения в работе транспорта в Минске.
В Минске 25 октября будет изменена работа ряда автобусов, троллейбусов и трамваев в связи с проведением республиканского субботника, отметили в ГП «Столичный транспорт и связь».
Так, будет организовано выполнение дополнительных рейсов для автобусов №№ 1, 2С, 5Э, 5дЭ, 7А, 21, 25, 26, 30С, 38, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 73, 84, 85С, 88С, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 149, 153, 159, 169, 429.
Дополнительные рейсы предусмотрены для троллейбусов №№ 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 41, 42, 45, 53, 77, 82, а также для трамваев №№ 1, 3, 6.
Кроме того, по графику буднего дня будут выполнять перевозки автобусы №№ 7, 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108Д, 122Э, 125, 129, 137, 164, 179С и троллейбус № 92.
Автобус № 156C будет осуществлять перевозки по графику пятницы, а работа автобусов №№ 61Д, 148С, 198 будет отменена.
Для ряда пригородных маршрутов будут организованы дополнительные рейсы. Речь идет о маршрутах № 319Б/319 Минск — Заславль, № 358Б/358 Минск — Новое Поле, № 359 Минск — Леонтьевичи.