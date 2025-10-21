Нидерландцев призвали не спрашивать нейросети, за кого голосовать

Замлавы управления Моник Вердье заявил, что ИИ может подтолкнуть людей к голосованию за партии, взгляды которых могут не совпадать с их собственными. Отмечается, что ошибки могут подорвать веру избирателей в «честность свободных и справедливых выборов».