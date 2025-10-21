Ричмонд
Нидерландцев призвали не спрашивать нейросети, за кого голосовать

Ошибки могут подорвать веру избирателей в «честность свободных и справедливых выборов», заявили в управлении по защите данных.

Источник: Аргументы и факты

Нидерландское управление по защите данных обратилось к гражданам королевства с призывом не задавать вопросов чат-ботам с искусственным интеллектом (ИИ) вопросов о том, за кого лучше проголосовать на парламентских выборах 29 октября 2025 года, пишет Politico.

Чиновники заявили, что популярные нейросети являются «ненадежными» и «предвзятыми». Это подтвердило изучение ответов чат-ботов ChatGPT, Gemini, Grok и Le Chat, пишет The Guardian.

Согласно исследованию, в более половине случаев чат-боты не упоминали центристскую партию «Христианско-демократический призыв» (CDA), а чаще всего советовали голосовать либо за крайне правую Партию свободы (PVV) Герта Вилдерса, либо за возглавляемое бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом левое объединение GroenLinks-PvdA.

Замлавы управления Моник Вердье заявил, что ИИ может подтолкнуть людей к голосованию за партии, взгляды которых могут не совпадать с их собственными. Отмечается, что ошибки могут подорвать веру избирателей в «честность свободных и справедливых выборов».

Ранее премьер-министр королевства Дик Схоф заявил, что правительство Нидерландов уходит в отставку после решения лидера правопопулистской Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса покинуть правящую коалицию. Досрочные выборы в парламент Нидерландов были назначены на 29 октября.