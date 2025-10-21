Ричмонд
Военкоры сообщили о продвижении ВС России под Харьковом

ВС России осуществляют успешное продвижение в направлении Синельниково после взятия Волчанского маслоэкстракционного завода на территории Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Источник: Life.ru

Военные источники указывают на стратегически важные действия подразделений. Российские силы проводят зачистку территории и закрепляются вдоль реки Волчья. Движение осуществляется из лесного массива и со стороны Волчанска. Особо отмечается проникновение диверсионно-разведывательных групп в район посёлка Синельниково.

Ранее Life.ru сообщал, что на Харьковском направлении ударный отряд «Ирландцы» провёл тщательную разведку и нанёс внезапный удар по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ. Подробности о применённых средствах поражения и времени атаки не раскрываются.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.