Ранее Life.ru сообщал, что на Харьковском направлении ударный отряд «Ирландцы» провёл тщательную разведку и нанёс внезапный удар по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ. Подробности о применённых средствах поражения и времени атаки не раскрываются.