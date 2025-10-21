Хиллари Клинтон считает, что Трамп разрушает Белый дом, строя бальный зал

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон резко осудила президента Дональда Трампа за планы по реконструкции Белого дома, назвав это «разрушением» национального достояния.
«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — написала она в социальной сети X*.
Так Клинтон прокомментировала сообщения о сносе части Восточного крыла ради создания прохода к новому бальному залу, который Трамп намерен построить. Американский президент ранее заявлял, что пообещал возвести новое здание «самому себе».
Издание The Washington Post писало, что стоимость новой постройки оценивается в 250 млн долларов.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
