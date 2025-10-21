Ричмонд
Хиллари Клинтон считает, что Трамп разрушает Белый дом, строя бальный зал

Экс-госсекретарь отметила, что Белый дом не является личным имуществом Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон резко осудила президента Дональда Трампа за планы по реконструкции Белого дома, назвав это «разрушением» национального достояния.

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — написала она в социальной сети X*.

Так Клинтон прокомментировала сообщения о сносе части Восточного крыла ради создания прохода к новому бальному залу, который Трамп намерен построить. Американский президент ранее заявлял, что пообещал возвести новое здание «самому себе».

Издание The Washington Post писало, что стоимость новой постройки оценивается в 250 млн долларов.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

