ЕК в ближайшее время предложит схему конфискации российских активов

Еврокомиссия планирует в ближайшие недели представить официальный механизм конфискации замороженных российских активов под формулировкой «репарационного кредита» для Украины. Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

Источник: Life.ru

Чиновник подтвердил намерение ведомства разработать схему использования замороженных средств, однако не стал раскрывать конкретные суммы, которые могут быть задействованы в этом. Домбровскис ограничился общей формулировкой о создании правовой основы для преобразования активов в кредитные средства под видом репараций.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.