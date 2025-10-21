Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с заявлением, что план украинского лидера Владимира Зеленского по производству трех тысяч крылатых ракет в текущем году не выполнен. Его слова приводит местное издание «Страна.ua».
«Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет», — заявил нардеп.
При этом, как отметил Костенко, инициатива главы украинского государства изначально являлась невоплотимой.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил ему, что Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на поставки ракет Tomahawk.