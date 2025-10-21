Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили, что Зеленский провалил план по выпуску крылатых ракет

Нардеп Роман Костенко указал, что Украина не получила 3 тысячи ракет, обещанных Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с заявлением, что план украинского лидера Владимира Зеленского по производству трех тысяч крылатых ракет в текущем году не выполнен. Его слова приводит местное издание «Страна.ua».

«Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет», — заявил нардеп.

При этом, как отметил Костенко, инициатива главы украинского государства изначально являлась невоплотимой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил ему, что Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на поставки ракет Tomahawk.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше