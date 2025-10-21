Ричмонд
Беларусь и Индия проведут межмидовские политические консультации

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Михаил Касько 21 октября встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Индия Сиби Джорджем. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Cтороны обсудили актуальные темы сотрудничества, предстоящий визит индийской делегации в Беларусь для участия в 8-м раунде межмидовских политических консультаций и III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 28 и 29 октября.

Собеседники согласились с важностью взаимной поддержки на международной арене и координации по наиболее актуальным вопросам глобальной повестки. -0-

