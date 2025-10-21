Ричмонд
Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь поставил себе в заслугу преодоление ряда вооруженных конфликтов в различных регионах мира и пообещал, что вскоре добьется завершения еще одного.

Источник: Reuters

«Мы добились завершения восьми войн. И, хотите — верьте, хотите — нет, грядет завершение девятой», — сказал американский лидер. Он выступил на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.

Глава администрации США упомянул в числе конфликтов, которые, по его мнению, были преодолены благодаря его личным усилиям, вспышку напряженности между Индией и Пакистаном. Какой конфликт он имеет в виду под девятым, Трамп не уточнил.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше