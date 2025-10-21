Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

«Мы добились завершения восьми войн. И, хотите — верьте, хотите — нет, грядет завершение девятой», — сказал американский лидер. Он выступил на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.
Глава администрации США упомянул в числе конфликтов, которые, по его мнению, были преодолены благодаря его личным усилиям, вспышку напряженности между Индией и Пакистаном. Какой конфликт он имеет в виду под девятым, Трамп не уточнил.
