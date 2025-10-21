Банк России и Минфин договорились о легализации расчётов в криптовалюте

«Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов. Поэтому мы договорились с ЦБ о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны регулятора. Мы считаем, что это направление должно быть легализовано», — отметил Силуанов по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, которую провёл премьер Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что благодаря совместной работе с Росфинмониторингом в данной сфере будет наведён порядок.
Ранее сообщалось, что ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году. Представитель регулятора подчеркнул, что такой подход сможет сохранить инновационный потенциал инструмента, который уже стал утилитарным во многих юрисдикциях, одновременно защищая государственные и общественные интересы.
