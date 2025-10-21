«Это не его дом»: Клинтон обрушилась с критикой на Трампа, обвинив его в разрушении Белого дома

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — заявила Клинтон в социальной сети X.
Напомним, что в Вашингтоне начались работы по строительству нового бального зала в Белом доме. При этом, снос части здания противоречит обещания Трампа о неизменности исторической структуры архитектурного объекта. Строительные бригады приступили к демонтажу конструкций в восточном крыле, при этом для разрушения стен использовалась тяжёлая техника.
