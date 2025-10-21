Ричмонд
В США заявили об отсутствии необходимости во встрече Лаврова и Рубио

В США заявили, что нет необходимости в дополнительной очной встрече между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём Соединённых Штатов Марко Рубио, так как их предыдущий разговор был продуктивным. Об этом пишет Axios.

Источник: Life.ru

«Разговор Рубио и Лаврова был продуктивным. Поэтому в дополнительной личной встрече госсекретаря и министра иностранных дел нет необходимости», — написал на своей странице в X журналист издания Барак Равид.

Напомним, что Лавров и Рубио провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались конкретные шаги по выполнению договорённостей, достигнутых лидерами России и США 16 октября. Однако запланированная на эту неделю личная встреча глав внешнеполитических ведомств была официально отложена и не состоится в намеченные сроки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
