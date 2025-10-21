Охранники Лувра отказались выйти на работу после ограбления, требуя усиления мер безопасности

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники службы безопасности Лувра отказались 20 октября выйти на работу после произошедшего накануне ограбления музея, настаивая на усилении мер безопасности. Об этом со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди говорится в материале The New York Times, сообщает ТАСС.
По словам лидера профсоюза, сотрудники, не имеющие при себе оружия, «были настолько потрясены дерзким ограблением, что отказались работать в понедельник», пока не услышат от руководства, какие меры будут приняты для усиления безопасности.
Украденные в Лувре драгоценности не были застрахованы.
Как отметила Абдельхеди, которая ранее работала в охране музея, протоколы безопасности Лувра в случае проникновения злоумышленников предусматривают эвакуацию посетителей, но не предполагают противодействия правонарушителям.
Согласно информации издания, с 2014 по 2023 год штат службы безопасности музея сократился с 994 до 856 человек.
19 октября преступники проникли в Лувр, используя подъемник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили восемь предметов, в том числе инкрустированную бриллиантами брошь, принадлежавшую жене Наполеона III, императрице Евгении, а также ожерелья и диадемы. Грабители также пытались украсть корону императрицы, но уронили ее, скрываясь. -0-