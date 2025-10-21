Госстандарт запретил продавать в Беларуси эту детскую обувь. Подробности

Детскую обувь сразу нескольких производителей запретили продавать в Беларуси, следует из реестра опасной продукции.
Под запрет попали туфли для девочек торговой марки «Шиккомпот» (артикул FB520−2, дошкольная группа). Производителем продукции является WenLing ChengTong Shoes (Китай). Специалисты во время проверки обнаружили, что при изготовлении закрытой обуви использовалась подкладка из искусственной или синтетической кожи. Это не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.
Аналогичное нарушение выявлено в туфлях для девочек торговой марки B&G (артикул D833−3A, школьная группа) производителя Taizhou Nincos Trade (Китай), а также в туфлях для девочек торговой марки Camidy (артикул 699−13, школьная группа) производителя Sichuan Guanchen Shoes (Китай).