Госстандарт запретил продавать в Беларуси эту детскую обувь. Подробности

Под запрет попали туфли для девочек торговой марки «Шиккомпот» (артикул FB520−2, дошкольная группа). Производителем продукции является WenLing ChengTong Shoes (Китай). Специалисты во время проверки обнаружили, что при изготовлении закрытой обуви использовалась подкладка из искусственной или синтетической кожи. Это не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.