Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар заявил, что ЕС предоставил Украине почти 178 млрд евро с начала конфликта

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи, больше, чем любая другая страна мира», — указал он. По его словам, 62,3 млрд евро из этого пошли на военную помощь Украине, в том числе через Европейский фонд мира.

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз уже предоставил Украине почти 178 млрд евро с начала конфликта. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает ТАСС.

«Всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи, больше, чем любая другая страна мира», — указал он. По его словам, 62,3 млрд евро из этого пошли на военную помощь Украине, в том числе через Европейский фонд мира.

Домбровскис сообщил, что с начала 2025 года ЕС поставил Киеву около 1,6 млн артиллерийских снарядов крупного калибра, при этом нарастил собственное производство с 300 тыс. снарядов в 2022 году до 2 млн снарядов в 2025 году.

Кроме того, по его словам, через несколько недель ЕК предложит схему экспроприации активов РФ под видом «репарационного кредита Украине».-0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше