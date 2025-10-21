Новый план ЕС и Киева по урегулированию включает снятие санкций с России

План предполагает предоставление Украине гарантий безопасности, возможность её скорейшего вступления в ЕС, а также постепенное снятие санкций с России в случае выполнения условий соглашения. За реализацией предложенных мер будет следить специальный совет, который возглавит президент США Дональд Трамп.