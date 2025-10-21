Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта на Украине и напоминая о сильных сторонах РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.