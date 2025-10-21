Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg

Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне.
«Трамп настойчиво призывал Зеленского быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России», — говорится в сообщении агентства.
По данным источников, присутствовавшие на встрече американские чиновники также указали на возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше