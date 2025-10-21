Ричмонд
Трамп напомнил Зеленскому о сильных сторонах России, пишет Bloomberg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта на Украине и напоминая о сильных сторонах РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне.

«Трамп настойчиво призывал Зеленского быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России», — говорится в сообщении агентства.

По данным источников, присутствовавшие на встрече американские чиновники также указали на возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.

