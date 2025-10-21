Ричмонд
В США не увидели смысла в очной встрече Лаврова и Рубио

Представитель Белого дома объяснил, что между политиками уже прошел продуктивный телефонный разговор, поэтому необходимости во встрече нет.

Источник: Reuters

В Белом доме считают, что после телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио нет необходимости в проведении личной встречи. Об этом сообщили РБК в администрации Дональда Трампа.

«Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется», — сказал источник.

Кроме этого, собеседник сообщил, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Телефонный разговор между Лавровым и Рубио прошел накануне, 20 октября. На следующий день CNN сообщил, что встреча госсекретаря и российского министра отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. Замглавы МИДа Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. По его словам, у российской стороны «не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта».

Лавров уточнял, что во время беседы с Рубио обсудил «ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент», а также подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште.

Переговоры между лидерами запланировали по итогам телефонного разговора президентов России и США 16 октября. По словам Трампа, предстоящий саммит будет посвящен окончательному урегулированию. В тот же день он сказал, что встреча состоится в течение двух недель.

