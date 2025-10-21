В США не увидели смысла в очной встрече Лаврова и Рубио

Телефонный разговор между Лавровым и Рубио прошел накануне, 20 октября. На следующий день CNN сообщил, что встреча госсекретаря и российского министра отложена. По данным Reuters, она могла состояться 23 октября. Замглавы МИДа Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN отметил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности. По его словам, у российской стороны «не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта».