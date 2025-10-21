Лавров заявил о солидарности России с Венесуэлой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку Венесуэлы в условиях растущих внешних угроз и вмешательства в её дела. Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.
В ходе встречи с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом Лавров вручил ему Орден Дружбы и обсудил углубление стратегического партнёрства между двумя странами.
Он подчеркнул важность защиты национального суверенитета Венесуэлы и выразил солидарность с её народом и правительством. Лавров отметил, что Россия выступает за независимое развитие всех стран и сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что амереканский лидер Дональд Трамп стремится захватить Венесуэлу, используя борьбу с наркоторговлей как предлог.