Лавров заявил о солидарности России с Венесуэлой

Сергей Лавров выразил солидарность с Венесуэлой, подчеркнув важность защиты её суверенитета и укрепления стратегического партнёрства с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил поддержку Венесуэлы в условиях растущих внешних угроз и вмешательства в её дела. Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.

В ходе встречи с послом Венесуэлы в Москве Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом Лавров вручил ему Орден Дружбы и обсудил углубление стратегического партнёрства между двумя странами.

Он подчеркнул важность защиты национального суверенитета Венесуэлы и выразил солидарность с её народом и правительством. Лавров отметил, что Россия выступает за независимое развитие всех стран и сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что амереканский лидер Дональд Трамп стремится захватить Венесуэлу, используя борьбу с наркоторговлей как предлог.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше