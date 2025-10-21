В Венгрии в шестой раз продлили режим ЧП из-за Украины

ЧП первоначально было введено в мае 2022 года и с тех пор продлевается уже в шестой раз. Государственный секретарь Минюста Роберт Репаши, выступая перед депутатами, обосновал необходимость продления сохраняющимся негативным влиянием украинского конфликта на ситуацию в Венгрии. Он подчеркнул, что отрицательные последствия стали частью повседневной жизни, что оправдывает поддержание особого правового режима до 13 мая следующего года. Это означает, что очередные парламентские выборы в апреле 2026 года пройдут в условиях продолжающегося чрезвычайного положения.