Трамп сказал, что движется к завершению девятого конфликта

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что лично сыграл ключевую роль в прекращении ряда вооружённых конфликтов по всему миру, и пообещал скорое завершение ещё одного. При этом американский лидер не уточнил, какой именно конфликт он имеет в виду.