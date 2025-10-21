Трамп сказал, что движется к завершению девятого конфликта

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что лично сыграл ключевую роль в прекращении ряда вооружённых конфликтов по всему миру, и пообещал скорое завершение ещё одного. При этом американский лидер не уточнил, какой именно конфликт он имеет в виду.
«Мы добились завершения восьми конфликтов. И, хотите — верьте, хотите — нет, грядёт завершение девятого», — сообщил он, выступая на встрече с сенаторами-республиканцами в Белом доме.
В числе урегулированных конфликтов Трамп назвал индийско-пакистанскую эскалацию.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп не планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным «в ближайшем будущем».
