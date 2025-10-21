Венгрия продлила режим чрезвычайного положения из-за конфликта на Украине

Режим чрезвычайного положения был введен в мае 2022 года на 180 дней и с тех пор его продлевали уже шесть раз. Как заявил на заседании парламента государственный секретарь Министерства юстиции Роберт Репаши, конфликт на Украине продолжает негативно влиять на ситуацию в Венгрии, что оправдывает сохранение особого правового режима. Он подчеркнул, что негативные последствия боевых действий стали частью повседневной жизни страны.