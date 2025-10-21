В Европе назвали срок, который Украина будет «держаться на плаву»

Украина может столкнуться с серьёзным финансовым дефицитом уже в первом квартале 2026 года, так как её средств хватит лишь до конца этого периода для поддержания стабильности. Источники из Евросоюза сообщили изданию Pais, что ситуация с финансированием остаётся критической.