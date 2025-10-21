В Европе назвали срок, который Украина будет «держаться на плаву»

«У Киева достаточно средств лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву», — указано в статье.
Издание подчёркивает, что в условиях ограниченных бюджетов и трудной экономической ситуации в странах ЕС Еврокомиссия вынуждена использовать замороженные российские активы, предоставляя их Украине в виде беспроцентных кредитов.
Ранее Life.ru сообщал, что Украине придётся столкнуться с самой жестокой зимой за время конфликта. Из-за сокращения внутренней добычи газа на 60% ресурса может не хватить на отопительный сезон. Кроме того, подготовка к зиме проходит в условиях постоянных атак.
