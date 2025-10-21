Ричмонд
В Европе назвали срок, который Украина будет «держаться на плаву»

Украина может столкнуться с серьёзным финансовым дефицитом уже в первом квартале 2026 года, так как её средств хватит лишь до конца этого периода для поддержания стабильности. Источники из Евросоюза сообщили изданию Pais, что ситуация с финансированием остаётся критической.

Источник: Life.ru

«У Киева достаточно средств лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву», — указано в статье.

Издание подчёркивает, что в условиях ограниченных бюджетов и трудной экономической ситуации в странах ЕС Еврокомиссия вынуждена использовать замороженные российские активы, предоставляя их Украине в виде беспроцентных кредитов.

Ранее Life.ru сообщал, что Украине придётся столкнуться с самой жестокой зимой за время конфликта. Из-за сокращения внутренней добычи газа на 60% ресурса может не хватить на отопительный сезон. Кроме того, подготовка к зиме проходит в условиях постоянных атак.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

