Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дарт Вейдер сидит здесь»: у Трампа в администрации появился персонаж из «Звездных войн»

Трамп сравнил директора бюджетной политики Воута с Дартом Вейдером.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме сравнил директора Управления административно-бюджетной политики Расса Воута с культовым персонажем киносаги «Звездные войны» — Дартом Вейдером. Об этом американский лидер заявил во время выступления на мероприятии в Белом доме.

«У нас есть Дарт Вейдер. Знаете его? Дарт Вейдер сидит здесь. Его так называют, я называю его хорошим человеком», — сказал Трамп. В администрации это прозвище закрепилось за Воутом благодаря его решительности и жесткому подходу к распределению финансовых ресурсов.

Президент США отметил, что Воута ценят в его команде за умение последовательно «урезать приоритеты демократов» и сохранять финансовую дисциплину при формировании государственного бюджета.

Ранее KP.RU сообщал, что Белый дом опубликовал постер, на котором Дональд Трамп представлен в образе Супермена. На изображении американский лидер облачен в классический костюм супергероя и выглядит решительно, подчеркивая образ защитника национальных интересов страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше