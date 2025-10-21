«Дарт Вейдер сидит здесь»: у Трампа в администрации появился персонаж из «Звездных войн»

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме сравнил директора Управления административно-бюджетной политики Расса Воута с культовым персонажем киносаги «Звездные войны» — Дартом Вейдером. Об этом американский лидер заявил во время выступления на мероприятии в Белом доме.
«У нас есть Дарт Вейдер. Знаете его? Дарт Вейдер сидит здесь. Его так называют, я называю его хорошим человеком», — сказал Трамп. В администрации это прозвище закрепилось за Воутом благодаря его решительности и жесткому подходу к распределению финансовых ресурсов.
Президент США отметил, что Воута ценят в его команде за умение последовательно «урезать приоритеты демократов» и сохранять финансовую дисциплину при формировании государственного бюджета.
Ранее KP.RU сообщал, что Белый дом опубликовал постер, на котором Дональд Трамп представлен в образе Супермена. На изображении американский лидер облачен в классический костюм супергероя и выглядит решительно, подчеркивая образ защитника национальных интересов страны.