Лавров прокомментировал новости CNN об отложенной встрече Путина и Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нечистоплотной работой сообщения CNN относительно якобы отложенной встречи глав внешнеполитических ведомств России и США, которая должна была стать подготовительной к проведению переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в понедельник агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что подготовительная встреча Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может пройти 23 октября. Во вторник телеканал CNN передавал, что данная встреча якобы отложена. При этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что стороны пока не договорились о конкретных сроках и месте встречи.
Лавров отметил, что с удивлением прочитал новости CNN о том, встреча Путина и Трампа может быть отложена после телефонной беседы с Рубио. Глава МИД РФ добавил, что в CNN склонны «не к серьезной аналитической работе, а к простеньким лозунгам», которые вбрасываются для читателей.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонную беседу, во время которой обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации пониманий, достигнутых в ходе прошедших 16 октября телефонных переговоров Путина и Трампа.