WSJ: Лавров и Рубио продолжат контакты по подготовке встречи президентов

16 октября президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После его завершения Трамп объявил, что в ближайшие две недели он встретится с Путиным в Будапеште. 20 октября Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили встречу президентов и урегулирование конфликта на Украине. Reuters писало, что главы внешнеполитических ведомств могут встретиться 23 октября.