Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Лавров и Рубио продолжат контакты по подготовке встречи президентов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат прорабатывать план возможной встречи президентов двух стран, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Как пишет WSJ, Сергей Лавров и Марко Рубио в конце октября примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Высокопоставленные чиновники Белого дома сказали, что их встреча на саммите не планируется.

16 октября президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После его завершения Трамп объявил, что в ближайшие две недели он встретится с Путиным в Будапеште. 20 октября Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили встречу президентов и урегулирование конфликта на Украине. Reuters писало, что главы внешнеполитических ведомств могут встретиться 23 октября.

Утром 21 октября CNN со ссылкой на источник сообщил, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио «пока отложена». Позднее сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в Белом доме также написали, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа приостановлена.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше