Сийярто: Венгрия оспорит решение ЕС о запрете на поставки российского газа

Венгрия оспорит в ЕС запрет на российский газ, считая решение Совета неправомерным из-за отсутствия единогласного голосования.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия планирует подать иск в Европейский суд против решения Совета ЕС, утвердившего запрет на поставки российского газа, предложенный Еврокомиссией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телекомпании М1.

Он отметил, что решение было принято неправомерно, так как оно было одобрено квалифицированным большинством, а не единогласно.

По его словам, Венгрия и Словакия, которые были против, не смогли применить своё право вето.

Напомним, что ЕС утвердил поэтапный запрет на закупки российского газа, который вступит в силу с 1 января 2028 года. Этот запрет касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Согласно решению, новые газовые контракты нельзя будет заключать с 1 января 2026 года, а краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года.

