Сийярто: Венгрия оспорит решение ЕС о запрете на поставки российского газа

Напомним, что ЕС утвердил поэтапный запрет на закупки российского газа, который вступит в силу с 1 января 2028 года. Этот запрет касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Согласно решению, новые газовые контракты нельзя будет заключать с 1 января 2026 года, а краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года.