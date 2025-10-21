Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ опровергли намерения купить еще 15 американских F-35

С соответствующим заявлением выступили в Минобороны Германии.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны Германии опровергло появившуюся в СМИ информацию о планах приобрести еще 15 американских истребителей F-35, передает местное агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.

«В настоящее время планов о дополнительной закупке F-35 нет», — заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус собирается дополнительно закупить 15 американских истребителей F-35, стоимость которых составит порядка 2,5 млрд евро.

Известно, что Берлин уже заказал 35 моделей истребителя «пятого поколения», первые из которых должны поступить в ВВС Германии в 2027 году.