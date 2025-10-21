В ФРГ опровергли намерения купить еще 15 американских F-35

Минобороны Германии опровергло появившуюся в СМИ информацию о планах приобрести еще 15 американских истребителей F-35, передает местное агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.
«В настоящее время планов о дополнительной закупке F-35 нет», — заявили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус собирается дополнительно закупить 15 американских истребителей F-35, стоимость которых составит порядка 2,5 млрд евро.
Известно, что Берлин уже заказал 35 моделей истребителя «пятого поколения», первые из которых должны поступить в ВВС Германии в 2027 году.