Еврокомиссия не планирует отрезать поставки российского газа в Сербию

Кос отметила, что недавно Совет ЕС утвердил переговорную позицию по плану RePowerEU, предусматривающему полный запрет на закупки российского газа странами ЕС с 2028 года. Однако это решение не обязывает государства-члены прекращать транзит российского топлива через свою территорию в третьи страны.