Еврокомиссия заявила, что не планирует прекращать поставки российского газа в Сербию. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в ходе выступления в Европарламенте.
Кос отметила, что недавно Совет ЕС утвердил переговорную позицию по плану RePowerEU, предусматривающему полный запрет на закупки российского газа странами ЕС с 2028 года. Однако это решение не обязывает государства-члены прекращать транзит российского топлива через свою территорию в третьи страны.
Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС «не намерен отрезать» Сербию от газовых поставок из России, одновременно призвав Белград к максимальной интеграции в европейский энергорынок.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что многие европейские страны под влиянием политических факторов прекратили закупки российских энергоносителей. По словам главы государства, это привело к снижению промышленного производства, росту цен на заокеанскую нефть и газ, а также к падению конкурентоспособности европейской продукции и экономики в целом.